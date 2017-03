Charity match: Manchester United Legends vs PFA Aussies – Full Match Replay

Intro

Manchester United Legends vs PFA Aussies

Saturday 25 March 2017

TEAMS line-up:

United Legends: Walsh; Gillespie (Beardsmore 36) (Thornley 61), Johnsen (Gillespie 50), Silvestre, Irwin (Robson 78); Poborsky, Scholes (c) (Martin 29), Fortune (Webber 25), Djordic; Yorke, Saha (Ritchie 64).

Aussie Legends: Milosevic (Petkovic 63); M Thompson, McKain (Evans 82), Zwaanswijk (Milicevic 51), Heffernan (M De Lima 79); Burns (L De Lima 82), Colosimo (c); McGarry (Gaspar 70), Bridges (Despotovski 41), Boutsianis (Carle 27) (Meredith 81); A Thompson (Harnwell 66).

Watch Online – Highlights

1st Half



