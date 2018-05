Didier Deschamps announced France squad | World Cup 2018 Russia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Notre équipe pour la Coupe du Monde 👊🇫🇷 #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX — Equipe de France (@equipedefrance) 17 May 2018

France start their group-stage campaign against Australia in Kazan on 16 June before playing their other Group C matches against Peru and Denmark.

Goalkeepers: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Marseille), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)

Defenders: Djibril Sidibe (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Raphael Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

Midfielders: Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Munich), N’Golo Kante (Chelsea), Steven Nzonzi (Sevilla)

Forwards: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Ousmane Dembele (Barcelona), Florian Thauvin (Marseille), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Lyon)

Reserves: Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Anthony Martial (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Alexandre Lacazette (Arsenal), Wissam Ben Yedder (Sevilla), Lucas Digne (Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Munich), Benoit Costil (Bordeaux), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Kurt Zouma (Chelsea)