BBC Match of the Day MOTD – Final fixtures

Sunday 21 May 2017

Match of the Day

Gary Lineker presents highlights of the ten final fixtures of the Premier League season. Featuring Arsenal v Everton, Hull v Tottenham Hotspur, Manchester United v Crystal Palace, Chelsea v Sunderland, Manchester City v Watford, Burnley v West Ham, Leicester v Bournemouth, Liverpool v Middlesbrough, Southampton v Stoke and Swansea v West Brom.

