Premier League Match Pack : Matchweek 3 | 24th Aug

Premier League Match Pack : Matchweek 3

SATURDAY 25TH AUGUST

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City #WOLMCI

Arsenal vs West Ham United #ARSWHU

AFC Bournemouth vs Everton #BOUEVE

Huddersfield Town vs Cardiff City #HUDCAR

Southampton vs Leicester City #SOULEI

Liverpool vs Brighton & Hove Albion #LIVBHA

SUNDAY 26TH AUGUST

Watford vs Crystal Palace #WATCRY

Fulham vs Burnley #FULBUR

Newcastle United vs Chelsea #NEWCHE

MONDAY 27TH AUGUST

Manchester United vs Tottenham Hotspur #MUNTOT